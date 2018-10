Carbonia film festival, cala il sipario

Cala il sipario sulla nona edizione del Carbonia Film Festival, la rassegna organizzata dal Centro Servizi Culturali di Carbonia della Società Umanitaria per la direzione artistica di Francesco Giai Via. Domenica 14 ottobre le premiazioni dei film in concorso, un focus sulla produzione cinematografica per lo sviluppo del territorio, e la seconda giornata di incontri con la Palma d'Oro Laurent Cantet, che terrà una masterclass al mattino e sarà in sala la sera, per la proiezione del suo ultimo film L'atelier.

Ma la domenica del Carbonia Film Festival si aprirà al mattino con il Festival Village. A partire dalle 10.30, in piazza Roma, espositori, artigiani, artisti, piccoli produttori dell'agroalimentare, laboratori e giochi gratuiti, per bambini e adulti. Un modo per coinvolgere la città e offrire al pubblico del festival un momento colorato di svago e incontro. Alle 11 alla Fabbrica del Cinema sale in cattedra Laurent Cantet, che per questa edizione del festival è anche presidente della giuria lungometraggi. Palma d'Oro a Cannes per La classe, la sua è una delle voci più autorevoli del cinema contemporaneo, con particolare attenzione ai temi cardine del festival: migrazionie lavoro. Cantet terrà una masterclass per le ragazze e i ragazzi delProgetto Cinema Giovani, selezionati in tutta Italia attraverso un bando nel corso dei mesi che hanno preceduto il festival.

Dal pomeriggio tutti gli appuntamenti si spostano in piazza Roma, al Cine-Teatro Centrale, dove alle 16 è in programma Spazio Sardegna - Fabbrichiamo sogni, raccontiamo realtà. Un focus sulla formazione e produzione cinematografica per lo sviluppo del territorio. Con presentazione e proiezione di teaser e clip tratte dai lavori di Alberto Diana (Fango Rosso), Manuela Tempesta (Ritratti di famiglia), Giuseppe Casu (Ballata in minore). In cartellone anche la presentazione di L'unica lezione, cortometraggio di Peter Marcias realizzato per le attività di formazione al cinema dell'Università di Cagliari.

Alle 18,30 uno dei momenti più attesi del Carbonia Film Festival, la premiazione dei film in concorso.