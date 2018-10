Sardex per privati, rediti da accumulare

Sardex si allarga. Sino ad oggi la moneta complementare nata nell'isola era un affare che riguardava, in buona sostanza, solo le imprese associate, quattromila in tutta la Sardegna. Ora coinvolgerà anche chi va a comprare il pane, una giacca o un profumo. Sardex apre ufficialmente ai consumatori sardi con il programma Bisoo.

"L'apertura ai privati cittadini - sottolinea l'amministratore delegato Gabriele Littera - segna un cambio di passo per la nostra azienda che dopo aver realizzato un importante circuito di imprese e professionisti mette questi ultimi in condizione di accogliere e premiare significativamente i consumatori sardi". Con Sardex Bisoo il circuito commerciale, sinora dedicato a imprese, professionisti e forza lavoro coinvolge per la prima volta i cittadini con un progetto che punta a offrire benefici diffusi ai consumatori sardi e all'economia del territorio.

"Sardex Bisoo - puntualizza Laura Fois, referente operativo Bisoo - è un programma che permette ai cittadini di guadagnare crediti a fronte di una spesa in euro;. chi acquista un bene o un servizio in euro in una delle tante attività aderenti a Sardex Bisoo otterrà una ricarica in crediti secondo una percentuale stabilita". L'obiettivo di Sardex Bisoo - è stato specificato - è quello di aumentare il potere d'acquisto di singoli e famiglie, incentivando il consumo locale. Con effetti positivi per le attività economiche che, grazie al meccanismo di ricarica di crediti, potranno "fidelizzare" i propri clienti. E potranno contestualmente contare su un forte strumento attrattivo per acquisirne di nuovi.

L'adesione è gratuita e l'utilizzo è molto semplice perché basato su strumenti d'uso comune: una carta fisica collegata a un conto in cui ricevere e rispendere i crediti, una app e un portale. In queste ultime settimane, Sardex ha provveduto alla distribuzione di migliaia di tessere del programma a centinaia di attività commerciali sparse in tutta l'isola che poi hanno avviato la distribuzione alla loro clientela.