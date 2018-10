Maltempo Sardegna: chiusa statale 198

(ANSA) - CAGLIARI, 12 OTT - Massi sulla strada statale 198 di Seui e Lanusei, in Ogliastra. L'arteria viaria è stata provvisoriamente chiusa al traffico: coinvolta la corsia in direzione dell'innesto per la statale 128 all'altezza dl km 108, vicino a Tortolì, in provincia di Nuoro. Le squadre dell'Anas sono sul posto per le operazioni di rimozione dei detriti.

ripristinare la viabilità interrotta. Riaperta parzialmente, invece, la statale 390 di Bari Sardo, chiusa ieri dal km 2 al km 14,8: la statale è adesso percorribile tra il km 8,2 e il km 14,8 sino all'abitato di Loceri. L'impresa incaricata dall'Anas è in attesa delle strutture necessarie alla ricostruzione e al consolidamento della strada.