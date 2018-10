Pigliaru, angosciati per donna dispersa

"In questo momento siamo preoccupati per i danni alle persone: c'è un disperso e questo ci angoscia non poco, ma ciò non cancella l'enorme lavoro fatto da tanti che ringrazio: protezione civile, volontari, forze dell'ordine, i sindaci che sono stati un contatto fondamentale con il centro della protezione civile. Il sistema ha funzionato grazie alla loro professionalità". Lo ha dichiarato il presidente della Regione sarda, Francesco Pigliaru, nella sede della Protezione civile a Cagliari dove è stato fatto il punto della situazione.

"L'emergenza non è completamente finita ma vediamo qualche schiarita, quindi invito a tenere l'allerta alta con l'invito a tutti ad essere informati della evoluzione". Infine un invito ad essere cauti: "Ai cittadini dico che in questi casi bisogna essere consapevoli, tutte le info vengono date in tempo reale. La protezione civile può intervenire ma bisogna essere prudenti".