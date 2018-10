Maltempo,donna dispersa nel Sud Sardegna

Una donna risulta dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano. Si chiama Tamara Maccario, 45 anni.

Si trovava in auto insieme al marito e alle tre figlie. Erano usciti di casa preoccupati perché abitano in una zona di campagna vicino a un fiume. Lungo il tragitto la vettura è stata bloccata dall'acqua e poi travolta.

Tutto è avvenuto poco prima di mezzanotte. Immediati i soccorsi. La figlia maggiore è stata trovata aggrappata a un albero. Le altre si erano rifugiate in un casolare. Alcune ore dopo, il marito in una casupola.

L'auto della famiglia è, invece, stata trovata in una zona pianeggiante non lontano dai centri commerciali che sorgono alla periferia di Sestu, dove sono state avviate le ricerche della dispersa.