Maltempo Sardegna:195 riapre in 7 giorni

- "La strada dovrebbe essere percorribili già nei primissimi giorni della settimana prossima". Lo ha dichiarato il responsabile coordinamento territoriale dell'Anas per la Sardegna, Valter Bortolan, prima di una riunione a Villa Devoto con il governatore Francesco Pigliaru, in merito alla statale 195, crollata in più punti.

"Lavoreremo senza soluzione di continuità, anche sabato e domenica - ha assicurato - Stimiamo quattro o cinque giorni di lavoro perché sappiamo quanto è vitale la 195 per cittadini e imprese". Bortolan ha precisato che "siamo intervenuti già ieri mettendo in sicurezza la popolazione e coloro che erano incolonnati sulla strada, dirottandoli e chiudendo la statale assieme alle forze dell'ordine".