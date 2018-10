Maltempo, persone soccorse sui tetti

Nuovo soccorso di emergenza a Cagliari. In via dell'Artigianato i vigili del fuoco stanno intervenendo con i gommoni per soccorrere alcune persone rimaste bloccate in auto e sui tetti dei capannoni nell'area industriale. Secondo quanto apprende l'ANSA una donna sta attendendo i pompieri sopra il tetto della propria auto, dove ha trovato rifugio dopo essere finita nel pantano formato da acqua e fango.