Regionali: c.destra punta nuovi alleati

Si allarga il perimetro del centrodestra in vista delle regionali di febbraio. Secondo quanto apprende l'ANSA, il coordinatore della coalizione, il deputato della Lega Eugenio Zoffili, sarà impegnato fin dalle prossime ore in incontri con il coordinatore dell'Uds, Antonio Nicolini, di Energie per l'Italia, Tore Piana, con il presidente di Fortza Paris, Gianfranco Scalas, e con Stefano Tunis, fondatore del Movimento Sardegna VentiVenti. Le trattative precederanno in vista della prossima riunione del tavolo della coalizione programmata per il 15 ottobre alle 10 nella sede di Fratelli d'Italia a Cagliari.

Alla riunione di lunedì siederanno, per ora, solo gli alleati ufficiali: a parte Zoffili con il deputato Antonio De Martini e il vice coordinatore della Lega Dario Giagoni, ci saranno Christian Solinas per il Psd'Az, Ugo Cappellacci per Fi, il consigliere regionale Paolo Truzzu e il deputato Salvatore Deidda per Fdi, il leader dell'Udc Giorgio Oppi, Pietrino Fois e Roberto Frongia per i Riformatori.

All'ordine del giorno c'è il programma della coalizione: la Lega metterà il suo sul tavolo e ha già chiesto alle altre forze politiche di fare lo stesso. Tra i punti su cui si concentra la Lega spiccano l'Autonomia ("mal gestita dal Pd"), i trasporti, la continuità territoriale aerea e marittima, il turismo, i giovani, la zona franca, la sicurezza e l'immigrazione.

Lunedì, inevitabilmente, i partiti punteranno anche a chiudere il cerchio sul futuro candidato governatore, che quasi certamente sarà indicato dalla Lega. E' stato già annunciato l'arrivo in Sardegna di Matteo Salvini, è probabile dopo le elezioni del 21 ottobre in Trentino Alto Adige: sarà lui a scegliere e ufficializzare il nome. Resta sempre in pole il senatore del Psd'Az-Lega, Christian Solinas. Ma non è da escludere l'opzione di una candidatura del presidente della Federazione italiana tennis, il cagliaritano Angelo Binaghi.