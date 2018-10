Maria Del Zompo, chiamatemi miss Rettore

(ANSA) - CAGLIARI, 10 OTT - Rettore o rettrice? Sabato scorso, nel monologo di apertura dello spettacolo "La conosci Giulia?" promosso da Giulia giornaliste Sardegna e dal Corecom, sembrava aver concesso un'apertura al titolo di rettrice. Ma questa mattina la numero uno dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo, ha precisato: "Il nome dell'istituzione è quello, Magnifico rettore, così come per il Presidente della Repubblica.

E per me si deve mantenere quello: è una scelta ponderata. Io sto combattendo la battaglia per il rispetto della parità di genere. Ma i generi sono perlomeno tre, se non quattro. E si rischia di fare una discriminazione ancora peggiore. Non sto tornando indietro, sto portando avanti questa battaglia in maniera diversa. Con il massimo rispetto delle diversità".

Del Zompo è il la prima donna nella storia dell'Ateneo di Cagliari a guidare l'istituzione. E, dopo l'elezione, la domanda è stata inevitabile: come desidera essere chiamata? Da sempre lei ha detto rettore, considerando il titolo in maniera neutra, come il nome proprio di un'istituzione e quindi immodificabile.

Sabato ha un pò giocato sull'equivoco, accennando il nome al maschile e al femminile in onore al tema della serata. Ma la sua posizione rimane quella: il numero dell'Università per lei, al di là del genere, resta il rettore. Non si offende se qualcuno la chiama rettrice. Ma la linea, istituzionale, per Del Zompo non cambia. (ANSA).