Aeroporto Cagliari, 35 rotte d'inverno

L'aeroporto di Cagliari diventa sempre più internazionale con la nuova stagione invernale 2018/19 che presenta varie novità. Elmas in pista con Dusseldorf-Weeze - Niederrhein operata da Ryanair. La compagnia irlandese assicura anche i collegamenti con Karlsruhe-Baden, Varsavia-Modlin, Siviglia, Valencia, Porto. Ci sono poi Colonia operata da Eurowings, Malta da Air Malta, Londra Southend sempre con Air Malta, Zurigo con Edelweiss, Napoli con Volotea, Madrid operata da Iberia Express e Monaco da Lufthansa.

Per la prima volta Ryanair opererà più collegamenti internazionali durante la stagione invernale che in quella estiva. Altre novità riguardano i vettori Eurowings e Edelweiss che per la prima volta opereranno sull'aeroporto di Cagliari durante l'inverno. Air Malta, nuovo ingresso dell'estate 2018, proseguirà anche durante la stagione invernale 18/19 con i collegamenti per Malta e Londra. Anche Iberia Express e Lufthansa per la prima volta hanno deciso di scommettere su Cagliari durante l'inverno.

Nell'ambito dei voli di linea operati sul territorio nazionale, oltre ai voli della continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate di Alitalia, il network nazionale invernale prevede i collegamenti di Ryanair per Milano-Bergamo, Roma-Ciampino, Pisa, Treviso, Trapani, Bari, Cuneo, Parma, Bologna, Verona e Catania, quello di easyJet su Milano Malpensa, e Volotea sulle rotte di Torino, Genova, Napoli e infine Verona d'inverno.

Nel 2017 Elmas ha superato il traguardo storico di 4 milioni di passeggeri (4.149.585 tra arrivi e partenze). Il trend di crescita continuerà anche nella stagione invernale che sta per cominciare: l'apertura di 10 nuove rotte internazionali porterà il ventaglio di collegamenti di linea a quota 35, di cui 17 internazionali e 18 nazionali. "Poter annunciare oggi che l'aeroporto di Cagliari grazie alla collaborazione con le Istituzioni e con le compagnie aeree si è dotato di una rete di collegamenti invernali più ricca e varia che mai, è motivo di orgoglio, oltre che di grande speranza per il futuro. Da tempo diciamo che la destagionalizzazione è un elemento chiave dello sviluppo dell'economia sarda", afferma l'Ad di Sogaer, Alberto Scanu.