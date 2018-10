Auto impazzita travolge anziana, è grave

È stata travolta da un'auto impazzita che, senza conducente, è scivolata giù da una strada in discesa. Una donna anziana è stata trasportata con codice rosso all'ospedale Brotzu: ha riportato fratture in diverse parti del corpo e contusioni. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Tiziano e via Dante a Cagliari.

Una Fiat 500 parcheggiata davanti alla libreria, forse per un guasto, è scivolata giù lungo la strada per una ventina di metri travolgendo l'anziana. La donna è finita sotto la macchina tanto che i soccorritori hanno dovuto ribaltare la vettura per liberarla.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i medici del 118 e i vigili del fuoco. L'anziana è stata trasportata in ospedale con sospette fratture al polso, alla clavicola, al bacino e alle costole.