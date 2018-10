Regionali: Meloni,uniti possiamo vincere

"Pensiamo che con una proposta seria qui in Sardegna si possa vincere", parola di Giorgia Meloni. La presidente di Fdi è a Cagliari in occasione di un incontro del partito in vista delle regionali 2019 per le quali il partito ha già espresso il nome del candidato governatore, il consigliere regionale Paolo Truzzu. "Fdi ha sempre lavorato per la compattezza del centrodestra, riteniamo anche che vada rifondato - dice - ma è positivo il fatto che ci si sia visti qualche settimana fa e che si sia stabilito qualcosa che non era scontato, cioè che il centrodestra correrà compatto alle prossime regionali, cosa che farà anche anche in Sardegna". Ora, aggiunge, "siamo nella fase di stesura di un programma e dell'individuazione di un candidato, siamo per coalizione allargata, non così tanto da comprendere chi ha sostenuto la Giunta Pigliaru, la peggiore di sempre".

Sulla disponibilità ufficiale del capogruppo in Consiglio regionale Paolo Truzzu: "sarebbe un ottimo candidato, è molto competente e ha tanta esperienze, lo mettiamo a disposizione della coalizione, fermo restando che per noi la priorità è la compattezza della coalizione quindi siamo disposti a fare un passo indietro". Sui temi della campagna elettorale: "Ricordo che in Parlamento abbiamo fatto approvare un odg sulla zona franca, il programma conterrà risposte importanti contro lo spopolamento, la chiusura delle attività, la disoccupazione dilagante, il fatto che in Sardegna non si mettono più al mondo dei figli"