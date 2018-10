Migrante danneggia auto carabinieri

(ANSA) - CAGLIARI, 8 OTT - Un cittadino straniero ha danneggiato un'auto dei carabinieri parcheggiata davanti al Tribunale di Cagliari. Da quanto si apprende all'immigrato, richiedente asilo, erano appena stati notificati degli atti relativi al ricorso da lui presentato contro la bocciatura della richiesta di permesso di soggiorno.

Ricevute le notifiche, lo straniero è uscito dal Tribunale e, in preda alla rabbia, ha danneggiato l'auto dei carabinieri, mandando in frantumi il lunotto posteriore e scheggiando quello anteriore.

Sul posto sono intervenuti subito i militari del Radiomobile di Cagliari e i colleghi in servizio all'interno del Tribunale che lo hanno bloccato. Nei suoi confronti potrebbero scattare ulteriori provvedimenti.