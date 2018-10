Incidente contromano su Asse mediano

Ha imboccato l'Asse mediano per raggiungere la Sardegna Arena e assistere alla partita, ma si è accorto di aver sbagliato e, per tornare indietro, ha percorso la principale arteria di collegamento di Cagliari contromano, provocando un incidente. Protagonista un 62enne di Quartu, al quale è stata ritirata la patente.

L'uomo, al volante di una Ford Focus, percorreva via Tramontana in direzione Pirri. Arrivato nella bretella di innesto con l'Asse mediano si è accorto di aver sbagliato strada in quanto doveva recarsi allo stadio. Nel tentativo di riprendere via Tramontana è entrato nell'Asse mediano contromano. Durante queste fasi ha urtato una Citroen c3 condotta da una 41enne di Cagliari che in quel momento transitava in senso regolare. La conducente, per evitare l'impatto, ha sterzato colpendo il guard rail. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno ritirato la patente al 62enne.