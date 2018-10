Fallisce assalto ad Atm poste Mamoiada

Assalto fallito al bancomat dell'ufficio postale di Mamoiada. Una carica di esplosivo all'alba ha fatto saltare il bancomat, divelto la porta di ingresso e mandato in frantumi i vetri. L'esplosione ha svegliato gli abitanti del paese barbaricino intorno alle 5, ma non ha scardinato il macchinario Atm. Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro e della stazione del paese. Ora è caccia ai banditi che si sono dileguati senza lasciare traccia e senza bottino. La zona è presidiata dai militari che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori dell'assalto.

Secondo una prima ricostruzione i malviventi potrebbero essere stati almeno due. I militari stanno visionando in queste ore le immagini delle telecamere dell'ufficio postale che potrebbero dare importanti informazioni sul fatto.