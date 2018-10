Arpe del Mondo, omaggio a Alice Coltrane

Un viaggio tra classica e jazz, musiche della Croazia e del Sud America con il 4/o Festival Internazionale Arpe del Mondo. Successo e applausi al Bflat di Cagliari per il concerto d'apertura che ha visto alternarsi su palco l'insolito trio formato da Tajana Vukelic all'arpa, Kosjenka Turkulin al pianoforte e Srdjan Peic al corno, l'arpista Alina Bzhezhinska e il duo venezuelano a Contratiempo formato dai fratelli Angel e Luis Tolosa all'arpa llanera e al cuatro e maracas.

Spazio alla musica tradizionale croata tra trascrizioni di celebri melodie popolari e brani originali con l'affiatato ensemble, sbarcato nell'Isola sotto l'egida del Ministero della Cultura della Croazia. Ancora, un affascinante omaggio a Alice Coltrane per l'assolo dell'arpista ucraino-polacca ma londinese d'adozione Alina Bzhezhinska sulla falsariga dell'album "Inspiration", dedicato alla grande musicista statunitense, tra le più importanti arpiste della storia del Jazz. Alice Coltrane "è un imprescindibile punto di riferimento" per l'artista, affermata interprete della musica improvvisata sulla scena d'oltre Manica. Nata in Ucraina ma di origini polacche, Alina ha scelto di trasferirsi in Gran Bretagna perché "è il posto migliore dove suonare il jazz".

La serata ha riservato un inatteso fuori programma con il cantastorie M Jali Suso, erede di una famiglia di griots del Gambia, accompagnato all'arpa da Raoul Moretti, e infine un itinerario tra le sonorità del Sud America con Angel e Luis Tolosa alias il duo A Contratiempo. Arpe del Mondo prosegue fino a domenica tra Macomer, Carloforte, Sassari e Cagliari.