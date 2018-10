Allevatore aggredito a Villasor

(ANSA) - CAGLIARI, 6 OTT - Hanno aggredito e picchiato il dipendente di una azienda agricola a Villasor con il quale avevano un debito precedente e gli hanno portato via il trattore. Il mezzo agricolo però non era il suo e lo hanno restituito. Per due uomini potrebbe a breve scattare la denuncia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio.

I nuovi proprietari del trattore hanno inseguito i due e sono riusciti a ottenere la restituzione del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. I due aggressori sono stati identificati.