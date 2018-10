10mln di passeggeri in porti e aeroporti

I passeggeri in arrivo e in partenza da porti e aeroporti della Sardegna sono in crescita anche nel 2018 e si attestano sui 9.830.438. Tra gennaio e agosto negli scali aerei di Cagliari, Olbia e Alghero è stato registrato un incremento complessivo di traffico dei viaggiatori del 4,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nei porti di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e di Cagliari, si è avuto invece un aumento del flusso dei passeggeri del 2,9% rispetto agli stessi mesi del 2017. I dati sono stati elaborati dall'assessorato regionale dei Trasporti su fonte Assaeroporti/Giornali di scalo, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e Assoporti. Specificamente, ad Alghero il totale del traffico commerciale aumenta dell'1,5% passando da 940.550 passeggeri del periodo gennaio-agosto 2017 a 955.045 dello stesso periodo del 2018.

L'incremento più significativo ha interessato il traffico internazionale che ha sfiorato le 300mila unità contro i 241.753 passeggeri del 2017, +21,6%. Sino ad agosto i passeggeri dell'aeroporto di Cagliari crescono invece del 4% arrivando a 2.952.564 contro i 2.839.269 dello stesso periodo dell'anno precedente (a fine 2017 +12,5% e 4,1 mln di passeggeri). Sempre nei primi otto mesi dell'anno in corso Olbia supera abbondantemente i 2milioni di viaggiatori (2.213.112) contro i 2.059.680 dello stesso periodo del 2017 (+7,4%). Più utenti anche sui voli in continuità territoriale: nei tre principali scali sardi sulle rotte per Roma e Milano si registra un + 2,3%, passando da 1.839.150 dello stesso periodo del 2017 a 1.881.899 del 2018. Il numero record in questo specifico ambito lo registra Olbia con +7,3%.

Numeri in crescita per il porto di Olbia che nel periodo di riferimento arriva a 2.104.801 passeggeri contro 2.054.634 dello scorso anno: +2,24%. Golfo Aranci registra un +2,41% con 520.609 viaggiatori (508.354 a gennaio-agosto 2017). L'incremento più importante a Porto Torres che chiude i primi otto mesi del 2018 con un +5,10% e 799.424 (760.620 del 2017). Il dato aggiornato al 2 ottobre per il porto di Cagliari registra un totale di 284.883 passeggeri a fronte dei 294.584 nel corso di tutto il 2017.