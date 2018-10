Zedda, nessun cedimento su cavalcavia

"Nessun cedimento strutturale, solo il danneggiamento di un giunto di dilatazione". Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, spiega le ragioni che ieri hanno portato alla chiusura di uno svincolo sull'Asse mediano, snodo nevralgico per la viabilità del capoluogo sardo inaugurato poco più di anno fa. Il primo cittadino ha convocato in tutta fretta i giornalisti per "dare un messaggio di serenità ai cittadini, perché - chiarisce - trattandosi di un cavalcavia, il loro pensiero sarà tornato indietro ai tragici fatti di Genova".

La chiusura della parte di strada interessata, che sarà riaperta "entro la fine della settimana prossima, a lavori ultimati e condizioni meteorologiche permettendo", è avvenuta solo per ragioni di sicurezza, precisa Zedda. Il giunto collega le due parti della rampa della carreggiata: se si rompe - questa la valutazione dei tecnici riferita dal sindaco - il viadotto non crolla ma i veicoli in transito potrebbero avere difficoltà nel mantenersi sulla strada a causa di improvvisi avvallamenti. Zedda comunque rassicura: "non esiste alcun problema di stabilità del viadotto".

L'opera era stata inaugurata nel febbraio del 2017. "In effetti - ammette il primo cittadino - è la prima volta che un lavoro bandito dalla mia amministrazione ha problemi dopo così poco tempo, questo non mi fa piacere e abbiamo già contattato l'impresa che arriverà a Cagliari lunedì e che pagherà i lavori. In ogni caso - annuncia - i tecnici interverranno sin da questo pomeriggio". Il blocco seppur parziale dell'Asse mediano ha già mandato in tilt la viabilità: lunghe code e rallentamenti si sono verificati sin dalle prime ore del mattino.