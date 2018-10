Ponti a rischio: Mit gela Comuni

Prima la richiesta di monitoraggio sullo stato di ponti e viadotti all'indomani della tragedia di Genova, poi la doccia fredda da Roma: "Si dice, in sostanza: 'avete rilevato anomalie nelle infrastrutture (vostre o di altri enti)? Bè, arrangiatevi". Lo denuncia il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana, in una lettera al presidente nazionale dell'associazione Antonio Decaro. La risposta del ministero, spedita nei giorni scorsi dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna del Mit, conferma che "le criticità riguardanti le infrastrutture di competenza" contribuiranno "al popolamento della banca dati dell'istituendo Archivio nazionale delle opere Pubbliche, nell'ambito del quale saranno censiti i dati tecnici amministrativi e contabili a ciascuna opera pubblica presente nel territorio".

Quanto agli interventi di messa in sicurezza, tutto viene lasciato ai singoli Comuni, chiamati "nell'ambito delle proprie competenze" ad adottare "le misure necessarie a garantire la sicurezza dell'infrastruttura nonché la pubblica e privata incolumità". "Una risposta inaccettabile che fa saltare, ancora una volta, il principio della leale collaborazione istituzionale - scrive Deiana a a Decaro - Un atteggiamento irresponsabile che richiede la più netta, forte e unitaria presa di posizione di Anci e delle Anci regionali nei confronti di un Governo che non conosce le più elementari regole dei corretti rapporti istituzionali. Si fa ancora una volta 'macelleria istituzionale' verso i soggetti più esposti: i sindaci".

Tra gli ultimi casi segnalati di criticità su ponti e viadotti presenti in Sardegna, spiccano la rampa di uscita dell'asse mediano di Cagliari con un giunto che si è danneggiato a poco più di un anno dall'inaugurazione, e le crepe e la ruggine sul ponte dell'isola di Caprera, ristrutturato 10 anni fa in occasione del G8 alla Maddalena, poi spostato a L'Aquila.