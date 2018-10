Oppi, centro esiste e punta a vincere

"Il centro esiste, dove l'Udc è attiva e organizzata, raccoglie consensi e vince". Così il presidente del partito, Giorgio Oppi, in risposta all'ex capogruppo Gianluigi Rubiu, passato in Fratelli d'Italia. Il consigliere aveva motivato il suo addio allo scudo crociato parlando di un "centro che ha esaurito la sua spinta politica".

"Il centro è un luogo politico complesso, credo sia nostro compito testimoniare i valori della tradizione democratico cristiana con orgoglio e con coerenza - replica Oppi - Io, perlomeno, non avendo mai cambiato partito o bandiera continuerò a farlo nel gruppo dell'Udc che non si scioglie affatto". Grazie all'adesione di Mario Floris dell'Uds, e alla presenza di Gian Filippo Sechi, il partito resterà infatti gruppo autonomo in Consiglio regionale.

Tra le altre ragioni che hanno spinto Rubiu verso Fdi, la decisione dell'Udc di schierarsi con il centrosinistra alle ultime amministrative di Iglesias. Eppure, controbatte Oppi, "le trattative politiche per le elezioni comunali di Iglesias non sono state condotte da me, ma proprio da Gianluigi Rubiu, che era il nostro capo delegazione. Non mi risulta che in alcuna dichiarazione ufficiale Rubiu abbia preso le distanze dalla attuale collocazione politica iglesiente", chiarisce il leader centrista.