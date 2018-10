Mamoiada, fiamme a mezzi meccanici

Attentato incendiario nella notte a Mamoiada. Un furgone con cassone, un mini escavatore e una ruspa per movimentare la terra sono stati dati alle fiamme. I mezzi erano parcheggiati in via Nuoro, nel centro abitato del paese. I primi due mezzi, di proprietà di un imprenditore locale, sono andati distrutti, mentre il terzo è stato gravemente danneggiato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro, che hanno spento le fiamme. Dopo aver accertato l'origine dolosa dell'incendio, i militari hanno avviato le indagini.