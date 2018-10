Eurallumina ospita statua Madonna Fatima

Lavoratori e familiari degli operai Eurallumina hanno accompagnato il pellegrinaggio della statua della Madonna di Fatima, giunta oggi nel Sulcis, ospite della chiesa parrocchiale di Santa Maria d'Itria.

Il simulacro è stato portato a spalla dalle tute verdi all'interno dello stabilimento di raffinazione. Nella sala mensa, dopo il saluto dell'amministratore delegato Luca Vincenzi e del rappresentate della Rsu Antonello Pirotto, gli operai hanno voluto donare come ex voto un casco quale "simbolo di lavoro e di lotta per il diritto all'occupazione stabile". Sempre all'interno dello stabilimento si è tenuta una toccante cerimonia con la benedizione del pane da parte del parroco don Giulio Demontis e la successiva distribuzione ai presenti.

La statua pellegrina della Madonna di Fatima resterà a Portoscuso sino a mercoledì 10.