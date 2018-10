La guardia di finanza di Sassari ha denunciato due imprenditori edili di Arzachena e Palau per avere evaso le tasse per un totale di 650mila euro. I due artigiani emettevano fatture ai clienti per i lavori eseguiti ma dimenticavano di dichiarare i ricavi e di versare le imposte dovute.

Grazie a controlli incrociati le Fiamme gialle hanno ricostruito il giro d'affari dei due ed è risultato che negli ultimi 5 anni non avevano dichiarato e contabilizzato 655 mila euro oltre a Iva per 58mila euro.