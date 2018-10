Dinamo pronta a debutto in campionato

Smaltita in fretta l'euforia per il successo senza appello di mercoledì contro il Benfica Lisboa nell'andata del turno preliminare di Euro Cup, la Dinamo Sassari Banco di Sardegna è pronta anche per il debutto in campionato. Domenica alle 17 i biancoblu calcheranno ancora una volta il parquet del PalaBigi di Reggio Emilia. Della squadra e dello staff tecnico che tre anni fa conquistò lo scudetto proprio su quel campo è rimasto ben poco, ma da qualche settimana a questa parte dalle parti di via Nenni si respira di nuovo lo stesso entusiasmo e la stessa fiducia.

Al presidente Stefano Sardara, che ha compiuto un significativo restyling societario, va anche il merito di aver affidato le chiavi dello spogliatoio a Vincenzo Esposito. L'ex play di Caserta e Toronto è pronto alla sfida. "Sarà il campo a parlare, e un'idea più precisa su noi e sul campionato ce la faremo strada facendo", dice il coach. "Ci saranno rivelazioni, delusioni, conferme e sorprese - aggiunge - l'unica certezza è che l'Olimpia Milano ha due marce in più delle altre, ma il livello si è alzato e le squadre candidate alle prime 8-9 hanno costruito ottimi roster".

La Dinamo non alcun timore. "La gara di mercoledì ha confermato tutto ciò che di buono si è visto in precampionato e affrontare la gara di Reggio Emilia con un buon vantaggio sul Benfica ci permette di scendere in campo domenica al PalaBigi focalizzati al massimo sul campionato - spiega Esposito - Sono contento dell'atteggiamento difensivo e della risposta della squadra nei quaranta minuti - prosegue - ma abbiamo ancora tanto da lavorare per inserendo al meglio alcuni giocatori nel sistema".

La strada è lunga, domenica è solo l'inizio, ma non sarà una gara qualunque. "Quella di domenica è una gara diversa dalle altre - conferma - è la prima trasferta della stagione, è la prima assoluta in campionato, alcuni giocatori sono all'esordio in Italia". Quanto a Reggio Emilia, "è una squadra nuova, ha chiuso un ciclo inserendo una nuova guida tecnica e ha aggiunto in corsa un giocatore importante", è la sua valutazione.