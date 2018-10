Cosimo Bari a capo Polaria Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 5 OTT - Cambio al comando della Polaria di Cagliari. Cosimo Bari è il nuovo dirigente, prende il posto di Gennaro De Filippis, trasferito alla Questura di Nuoro. Bari, 47 anni, pugliese di nascita ma romano d'adozione, è arrivato in Sardegna come vicecomandante della Polfer nel 2000. Nel 2003 assume la dirigenza del Commissariato di Luino (Varese, per poi rientrare nell'Isola nel 2006 dove a Cagliari ricopre diversi incarichi a seguito della promozione a vice questore aggiunto e viene nominato vice dirigente della Squadra Mobile nonché dirigente della Sezione Criminalità organizzata con competenza regionale. Nel 2010 dirigente-supplente della Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari e nel 2011 diventa vice dirigente della Divisione Amministrativa. Nel 2012 è a capo dell'Ufficio immigrazione e dal 2017 assume l'incarico di vice dirigente della Digos. Ora la guida della Polaria.