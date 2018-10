Al via la sagra del surf a Capo Mannu

Capo Mannu capitale del surf con due giorni dedicati alla cultura del mare. Un appuntamento nazionale che richiama anche appassionati dal resto d'Italia: alla prima edizione, l'anno scorso, hanno partecipato oltre cinquemila persone.

Sono oltre 120 gli espositori presenti sul lungomare di San Vero Milis, nell'Oristanese: circa due chilometri di stand, molto colorati, che animeranno il Surf Village. La formula punta molto sul coinvolgimento del pubblico: si potranno provare gratuitamente- o partecipare agli showcase-tanti sport.

Non solo surf, ma anche kite e windsurf e vela. E non soltanto in acqua: ci sono spazi e appuntamenti per yoga, skate, parkour, ju jitsu, bike trial e molto altro. Spazio anche all'arte e all'artigianato, con l'esibizione degli shapers (i creatori delle tavole da surf) più noti. La sagra è anche l'evento inaugurale dei Fisw Surf Games, campionati assoluti di surf: la marina di San Vero accoglierà i migliori atleti delle varie specialità (shortboard, longboard, SUP Wave e bodyboard).

Non c'è una data o un'ora di inizio. A partire dall'8 ottobre e fino all'11 novembre ('waiting period' per i FISW Surf Games), ogni mareggiata in arrivo potrà essere quella adatta allo svolgimento della gara.