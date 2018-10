Voto: Berlusconi conferma opzione Lega

(ANSA) - CAGLIARI, 4 OTT - C'era anche Silvio Berlusconi al vertice romano di Forza Italia convocato dal vicepresidente Antonio Tajani con i parlamentari e i consiglieri regionali sardi. Il cavaliere è impegnato nelle trattative con Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul fronte della scelta dei candidati governatori per le elezioni di Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Piemonte, e oggi ha confermato un'opzione Lega per l'Isola. Ciò non toglie che Forza Italia avrà la facoltà di esprimere nomi propri per la presidenza della Regione.

Si rafforza, dunque, l'ipotesi di una candidatura del senatore del Psd'Az Christian Solinas, e resta in piedi l'alternativa di Angelo Binaghi. Berlusconi ha dato anche suggerimenti su temi che secondo lui dovranno essere cardine nel programma di Fi per la Sardegna, come la zona franca e la continuità territoriale, e ha annunciato che si spenderà in prima persona nella campagna elettorale.

Quanto alla situazione del partito nell'Isola, ha invitato tutti al dialogo e alla massima coesione per arrivare pronti alla fase congressuale, l'inizio è previsto a gennaio.

Soddisfazione per l'esito del vertice è stata espressa dal coordinatore regionale Ugo Cappellacci, ma anche dal deputato Pietro Pittalis e dalla capogruppo in Consiglio regionale, Alessandra Zedda. (ANSA).