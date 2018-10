Tormenta l'ex compagno, arrestata

(ANSA) - CAGLIARI, 4 OTT - Ha cercato di sfondare con calci e pugni la porta dell'abitazione dell'ex compagno, dopo averlo tormentato per anni, perché non accettava la fine della relazione. Una 34enne originaria di Narcao ma residente a Santadi è stata arrestata dai carabinieri per atti persecutori e violazione di domicilio. L'episodio è avvenuto durante la notte a Sant'Anna Arresi. Al 112 è arrivata una richiesta di intervento da parte dell'uomo: la sua ex aveva scavalcato la recinzione del giardino e una volta raggiunta la porta d'ingresso stava tentando di sfondarla. La donna è stata poi bloccata dai militari. Dai successivi accertamenti è emerso che a causa delle continue vessazioni, molestie, pedinamenti e anche aggressioni, la 34enne era già stata ammonita dal Questore nel 2016 con diffida a proseguire con quel comportamento. Da qui l'arresto.