Slow Food premia Locanda Buoni e Cattivi

(ANSA) - CAGLIARI, 4 OTT - Un nuovo importante riconoscimento per la Locanda dei Buoni e Cattivi di Cagliari: il ristorante ha ricevuto la chiocciola Slow Food, premio per le migliori osterie d'Italia.

Dopo essere entrata nella Guida delle Osterie d'Italia 2018, replica nel 2019 la sua presenza nella guida che compie i 29 anni di vita e rappresenta una vera e propria "bibbia" del settore. Un'altra grande soddisfazione per i ragazzi e le ragazze che lavorano alla Locanda, dove vengono formati, avviati al lavoro e al riscatto di un passato difficile.

Il premio va aggiungersi a quelli già collezionati negli anni dai "locandieri". Nel 2015 il Gambero Rosso ha premiato tra i migliori 16 ristoranti d'Italia e unici in Sardegna per rapporto Qualità Prezzo (Guida Ristoranti d'Italia 2016). Il premio è stato confermato anche nel 2016 e nel 2017. L'Accademia Italiana della Cucina ha assegnato una valutazione di 8.5 su 9. Dal Touring Club è arrivata la menzione di "Buona Cucina". La Locanda dei Buoni e Cattivi è un bed & breakfast con ristorante nel centro di Cagliari, premiato come miglior progetto di impresa sociale in Italia. La sua mission è dare una possibilità di recupero e riscatto a ragazzi e mamme in difficoltà.(ANSA).