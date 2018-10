Sardinia Ferries, sconti per i sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 4 OTT - Più sconti per i sardi sui traghetti Sardinia Ferries grazie a nuove tariffe agevolate valide fino al 14 aprile 2019.

Si tratta della Promo Residenti che propone uno sconto del 40% per gli abitanti dell'Isola che partono dalla Sardegna, con un biglietto di andata e ritorno. Si potrà prenotare a partire da 30 giorni prima della data del viaggio, giorno della partenza escluso. Tra il viaggio di andata e quello di ritorno non possono intercorrere più di 30 giorni. Nuove tariffe anche per i sardi che vivono nella Penisola: la tariffa residente passa al 30% di riduzione per tutti i viaggi, con origine anche dal Continente, senza limitazioni di data di prenotazione, anche per una singola tratta. La tariffa sarà applicata anche al coniuge o convivente e ai figli e minori a carico dei sardi presenti sul medesimo biglietto. "Questo aumento dello sconto per i sardi rientra nella logica di servizio di continuità territoriale con cui la compagnia serve l'isola, dal 1981 senza alcuna sovvenzione. Sardinia Ferries è attenta alle esigenze, oltre che del turismo, anche della popolazione dell'isola e dei Sardi della diaspora in ogni stagione." ha affermato Raoul Zanelli Bono, direttore commerciale di Corsica Sardinia Ferries.(ANSA).