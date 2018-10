Sardegna,allerta meteo diventa arancione

La Protezione civile regionale ha declassato da rossa ad arancione l'allerta meteo su tutta la zona orientale della Sardegna. Il nuovo avviso è scattato alle 14 e resterà in vigore fino alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre. Il codice arancione è stato poi esteso alla Gallura per l'intera giornata di venerdì. Nel resto della Regione la criticità viene indicata ordinaria (gialla).

Dalle prime ore di domani - annunciano gli esperti meteo - un nuovo impulso di aria umida da sud-est, accompagnato dall'approfondirsi di un nuovo minimo di depressione al suolo, interesserà tutta l'Isola, portando ventilazione localmente forte da nord-est sulle coste settentrionali. Precipitazioni anche temporalesche, generalmente moderate, sono attese in tutta la Sardegna a partire dalla parte orientale, dove potranno registrarsi cumulati anche elevati.

SCUOLE CHIUSE - Scuole di ogni ordine e grado chiuse in alcuni comuni del Cagliaritano a seguito dell'allerta meteo rossa, per pioggia e temporali, lanciata dalla Protezione civile regionale. La decisione è stata presa dai sindaci dei comuni di San Vito, Muravera e Castiadas nel Sarrabus, Silius, Escalaplano e San Nicolò Gerrei nel Gerrei che hanno pubblicato sui siti istituzionali gli avvisi e le ordinanze.

"A causa delle previste condizioni metereologiche avverse, potrebbero verificarsi situazioni di pericolo e impraticabilità della viabilità urbana e che conduce a Escalaplano - scrive ad esempio il primo cittadino del comune del Gerrei - con conseguente esposizione a rischi specifici per gli utenti della strada, compresi gli studenti che frequentano la scuola di Escalaplano e il relativo personale scolastico, che potrebbe avere difficoltà a raggiungere il plesso di Escalaplano in condizioni di sicurezza. Che in ragione di tali circostanze si rende necessario limitare all'essenziale la mobilità della popolazione anche in ambito urbano, disponendo la chiusura degli edifici scolastici per la giornata del 04.10.2018". Dello stesso tenore gli altri avvisi, i sindaci invitano i cittadini a tenere la massima prudenza.

Scuole chiuse anche in quasi tutta l'Ogliastra e nei due centri più importanti della Baronia, Siniscola e Orosei. "Abbiamo chiuso le scuole in via precauzionale visto il rischio di nubifragi e l'allerta rossa - ha detto all'ANSA il sindaco di Lanusei Davide Burchi - ma oggi non ci sono state precipitazioni importanti, se si esclude una pioggia piuttosto intensa stamattina intorno alle sei. Abbiamo anche riunito il Coc in tutti i comuni e pre-allertato le imprese in caso di emergenza, siamo pronti per qualunque intervento. In base al bollettino meteo decideremo se chiudere le scuole anche domani o dopodomani".