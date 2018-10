Regionali: grandi manovre nei partiti, Rubiu in Fdi

(ANSA) - CAGLIARI, 4 OTT - Nuovi movimenti all'interno dei gruppi politici del Consiglio regionale. Il capogruppo dell'Udc Gianluigi Rubiu lascia lo scudo crociato e passa a Fratelli d'Italia. "Ringrazio l'Udc e Giorgio Oppi per la possibilità di essere eletto nell'Assemblea - ha detto - oggi però lo scenario è cambiato c'è bisogno di una nuova politica che guardi fuori dal palazzo e ascolti le richieste che arrivano dai territori.

L'ingresso in FdI mi consentirà di fare da megafono agli interessi dei cittadini".

L'uscita di Rubiu segue quella di Alfonso Marras passato a luglio con i Riformatori e determinerà lo scioglimento del gruppo, con i due superstiti, Giorgio Oppi e Gian Filippo Sechi, che saranno assegnati al Misto. Tra i motivi dell'abbandono di Rubiu, la decisione dell'Udc di schierarsi con il centrosinistra alle ultime amministrative di Iglesias: "ero contrario a quella scelta ma da uomo di partito mi sono adeguato ma è indubbio che è stata la scintilla che mi ha convinto a lasciare l'Udc per approdare a Fdi. Ora arrivo con tanto entusiasmo, sono convinto che il centrodestra vincerà le prossime elezioni regionali. Per farlo, però, occorrerà presentarsi uniti".

Per il coordinatore FdI e candidato governatore Paolo Truzzu, "quello di Rubiu è un approdo naturale, con lui abbiamo condiviso tante battaglie". Il deputato Salvatore Deidda fa notare che da oggi "il gruppo di FdI in Consiglio regionale diventa il più numeroso nelle assemblee legislative di tutta Italia".(ANSA).