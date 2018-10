Giunto rotto, chiude rampa Asse Mediano

A distanza di poco più di anno dall'inaugurazione, avvenuta nel febbraio 2017, chiude "per ragioni di sicurezza" lo svincolo sull'Asse Mediano verso via dei Valenzani. La ragione risiede, come fa sapere il Comune di Cagliari, nel "danneggiamento di un giunto di dilatazione del viadotto che dall'Asse Mediano consente l'uscita verso via dei Valenzani".

I tecnici del Servizio Mobilità sono all'opera per trovare la soluzione che consenta la riapertura dello svincolo nel più breve tempo possibile al fine di minimizzare i disagi in attesa del ripristino definitivo. Per raggiungere la via dei Valenzani è possibile percorrere la via Jenner (altezza Conad) e attraversare la rotatoria di via Cadello.