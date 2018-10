Danza: grandi nomi e 'prime' con Find

Incursioni lungo le linee degli autobus e tra le vetrine dei negozi. Le coreografie di Mario Coccetti e Manolo Perazzi aprono l'8 ottobre a Cagliari la 36/a edizione di Find, Festival Internazionale Nuova Danza. Oltre 20 titoli fino al 5 novembre tra il capoluogo e la provincia con prime assolute, grandi nomi della coreografia europea e progetti in collaborazione con network nazionali.

Arriva per la prima volta in Sardegna Jerome Bel, nome celebre della nouvelle danse francese. Prima nazionale con la Massala Dance Company (Francia) in Nass, del coreografo francese-marocchino Fouad Boussouf, che fa dialogare danze e musiche del Marocco e la loro riscrittura attraverso il vocabolario hip-hop. Questo e altro ancora in un cartellone che si snoda tra spettacoli di danza contemporanea e incursioni artistiche in spazi urbani. Teatro degli appuntamenti saranno l'Auditorium del Conservatorio, il Teatro Auditorium comunale, il Bastione Saint Remy. Find è organizzato da Maya Inc (Sardegna) con la direzione artistica di Cristiana Camba.

In scena artisti affermati e emergenti del panorama internazionale in un programma suddiviso in tre sezioni: cartellone principale a Cagliari (dall'8 ottobre al 5 novembre), Find Ragazzi-Cagliari (dal 15 al 25 novembre) e cartellone Serrenti (dal 13 ottobre al 29 novembre). Più una serie di eventi collaterali tra masterclass, videodanza, incontri, dj set.

Tra gli ospiti Giulio Petrucci, Salvo Lombardo/Chiasma, Daria Greco, la coreografa spagnola Lali Ayguadé, la compagnia Atacama con uno spettacolo di teatro e danza dedicato alla pittrice messicana Frida Kahlo, di e con Federica Gumina. Ancora: il Gruppo E-Motion di Francesca La Cava, Laura Corradi, la compagnia salernitana Borderline, Francesco Capuano e Nicola Picardi, Luca Massidda che presenta Perdas, liberamente ispirato al romanzo Mal di Pietre di Milena Agus. Act of Mercy, ideata da Antonello Tudisco per la compagnia Interno5, chiude il festival.