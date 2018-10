Campagna Abi con writers sulla moneta

Si intitola "StreetBank, dal metallo al bitcoin" ed è l'evento promosso dalla Banca di Sassari nell'ambito delle iniziative della diciassettesima edizione di Invito a Palazzo, l'annuale manifestazione promossa dall'Abi, con l'obiettivo di raccontare l'evoluzione della moneta. Una mostra anticipata da una campagna di comunicazione non convenzionale, attraverso la quale gli studenti dell'Accademia di Belle arti di Sassari diventano writers e invadono la città con citazioni celebri.

Al posto di semplici manifesti pubblicitari, Banca di Sassari ha scelto la street promotion, coinvolgendo gli artisti che esporranno le loro opere durante StreetBank. Armati di bombolette e pennarelli, hanno riempito gli spazi bianchi delle affissioni comunali con citazioni di personaggi celebri, da Leonardo da Vinci a Bill Gates, dall'ex presidente della Bce, Jean-Claude Trichet, a Elias Canetti, scrittore bulgaro e Nobel per la Letteratura, sino a Peter Thiel, co-fondatore di Paypal.

Le cinque citazioni scelte compaiono in 15 affissioni e faranno da promemoria per l'appuntamento di sabato 6 ottobre nel giardino del palazzo di Banca di Sassari. Dalle 10 i venticinque interpreti di StreetBank completeranno le loro opere con interventi di live painting aperti al pubblico. E dalle 17.30 l'apertura della mostra, con la partecipazione di On Air Cover Band.