Turisport: 30 discipline a Cagliari

Tre giorni dedicati allo sport e al fitness con il quartiere fieristico di Cagliari trasformato in una grande "palestra a cielo aperto" nel centro della città. Dal 5 al 7 ottobre ritorna il Turisport, evento nato dalla collaborazione tra il Centro Servizi Promozionali per le Imprese (Azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari) e il Coni, arrivato alla 38/a edizione.

L'ingresso alla manifestazione sarà gratuito per dare a tutti la possibilità di partecipare attivamente ai tornei e agli eventi agonistici che saranno organizzati dal Coni attraverso l'ampia partecipazione di più di trenta Federazioni Sportive regionali e nazionali. L'obiettivo è quello di trasformare la Fiera in una grande "parco", facendola diventare per tre giorni un punto d'incontro non solo per gli addetti ai lavori ma anche per chi ama il fitness e il benessere.

"Stiamo dando seguito all'accordo firmato con Regione, Comune, la Città metropolitana e Autorità Portuale - ha detto il presidente dell'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, Gian Luigi Molinari - a breve verrà affidato l'incarico ad una società per portare avanti il progetto di riqualificazione del quartiere fieristico. A questo proposito, è auspicabile che la Fiera abbia una naturale apertura verso il mare, per completare la proposta commerciale, espositiva e promozionale del settore turismo. Infatti, la missione della nuova presidenza è quella di riqualificare la Fiera".

In programma anche una tavola rotonda il 6 ottobre alle 16 (Sala Lai), dove si discuterà de "Le Città dello Sport", con il sindaco Massimo Zedda, l'assessore regionale alla Pubblica Istruzione e Sport Giuseppe Dessena, l'assessore comunale allo Sport Yuri Marcialis, il presidente della Federazione Tennis Angelo Binaghi, il dirigente regionale Scolastico Francesco Feliziani, e il presidente del Comitato regionale del Coni Gianfranco Fara.