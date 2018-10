S'Apposentu conquista i Tre Cappelli

(ANSA) - CAGLIARI, 3 OTT - Roberto Petza fa ancora centro.

S'Apposentu di Casa Puddu a Siddi, in Marmilla, conquista Tre Cappelli. Per la guida dell'Espresso è il miglior ristorante in Sardegna con le sue specialità. Una conferma, lo scorso anno aveva ottenuto lo stesso risultato. S'Apposentu è noto per i piatti sofisticati e genuini, creati attingendo alle materie prime del territorio e alla tradizione per poi personalizzare con una visione contemporanea della ristorazione. Un gran risultato per Petza, chef che ha fatto dell'eccellenza e dei piatti a km 0 la cifra della sua arte tra i fornelli. "Voglio ringraziare il mio staff - ha detto all'ANSA - con cui tutti i giorni condividono impegno, sacrifici e passione".

Ottima performance anche per Stefano Deidda: il Corsaro a Cagliari ha ottenuto Due Cappelli. Petza e Deidda sono gli unici chef stellati della Sardegna. Un Cappello lo hanno ottenuto invece Luigi Pomata a Cagliari, Nicolo a Carloforte, Da Achille a Sant'Antioco, la Gritta a Palau, al Refettorio e al Tuguri di Alghero, Blu Restaurant dell'Hotel Gabbiano Azzurro a Golfo Aranci, Somu all'Hotel Duomo a Oristano, su Carduleu di Abbasanta e da Giovannino a Porto Rotondo. (ANSA).