La Costa Smeralda scommette sull'autunno. Si chiama "Smeralda Holding per il territorio" il programma di iniziative gratuite che la società del Gruppo Qatar Holding rivolge alla comunità locale, per supportare la crescita sociale ed economica dell'area attraverso un'offerta sempre più ampia di progetti per l'educazione, la formazione professionale e la pratica sportiva.

Quest'anno Smeralda Holding inaugura una nuova iniziativa dedicata ai giovani startupper, a conferma dell'impegno per offrire al territorio occasioni di crescita personale, professionale e lavorativa. Il calendario autunnale esordisce il 22 ottobre con la Sardinia English Academy, i corsi di inglese per i residenti di Arzachena e Olbia, che dal 2014 ha contribuito a migliorare le competenze linguistiche di oltre 600 studenti e per la fine dei corsi prevede la consegna ai partecipanti un attestato ufficiale corrispondente al proprio livello di conoscenza della lingua.

Quello stesso giorno ricominceranno anche le lezioni di tennis e padel per principianti al Cervo Tennis Club, mentre in novembre i corsi di golf al Pevero. A breve sarà poi pubblicato un bando per la concessione temporanea di postazioni di lavoro all'interno del Villaggio Marina Coworkingspace di Porto Cervo. Il concorso è rivolto a giovani imprenditori, neo-professionisti e startupper di Arzachena per agevolare la loro attività quotidiana mettendo a disposizione un ambiente stimolante e collaborativo in cui far progredire le proprie iniziative.

"Il progetto Smeralda Holding per il territorio diventa ogni anno più interessante - afferma l'd di Smeralda Holding, Mario Ferraro - nel dare risposte al territorio ha grande valore il lavoro di ascolto delle esigenze e delle aspirazioni di chi lo vive è fondamentale confrontarci e operare in maniera sinergica con tutte le realtà locali che condividono la dedizione e l'entusiasmo che contraddistinguono il nostro impegno per lo sviluppo economico e sociale del territorio e è nostra intenzione continuare a essere un riferimento e un supporto costante per la comunità locale".