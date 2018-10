Insularità:venerdì ddl approda in Senato

La proposta di legge di iniziativa popolare per l'inserimento del principio di insularità in Costituzione approda in Parlamento. Venerdì 5 ottobre alle 12.30 il testo e le oltre 100mila firme raccolte in sei mesi saranno depositate nella segreteria generale del Senato dal comitato promotore presieduto da Roberto Frongia, insieme con il senatore di Forza Italia, Emilio Floris, e la segretaria dell'Associazione nazionale Comuni delle isole minori, Giannina Usai.

Poco prima, alle 12, presso la Sala Nassiriya di palazzo Madama, si terrà la conferenza stampa per illustrare il disegno di legge. Oltre a Frongia, Floris, Usai, parteciperanno la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, ed altri parlamentari. "Come Gruppo di Forza Italia - dichiara Bernini - ci impegneremo affinché l'iniziativa popolare cosi ampiamente sostenuta possa essere presto esaminata, discussa e approvata dal Parlamento".