Due mesi di musica con European Jazz

Due mesi nel segno della musica improvvisata. Il 36esimo Festival internazionale Jazz in Sardegna - European Jazz Expo torna a Cagliari con un ricco cartellone. In programma dal 10 ottobre al 4 dicembre 65 concerti e poi lezioni di musica e incontri su otto diversi palcoscenici della città: dal Jazzino al B-Flat, JazzArt, ExMà, Fiera, Teatro Massimo, Scuola Civica di Musica, Dalmaso Strumenti. "Un festival itinerante che coinvolge teatri e club in versione autunnale, in attesa e con l'auspicio della riapertura del Parco della Musica", ha sottolineato Massimo Palmas, direttore artistico dell'Eje.

Si parte con il grande pianista Franco D'Andrea protagonista giovedì 10 al Jazzino con il suo "Ritratto d'Artista", e di nuovo l'indomani alla testa dell'Electric Trio. Jazz fusion con i FORQ - alias Chris McQueen, Henry Hey, Kevin Scott e Jason 'JT' Thomas - all'ExMa, che ospita anche la rassegna Note d'Autore con Avion Travel, Elena Ledda, Don Mescall, Davide Casu, Andrillo, Gianrico Manca Transition, Daniela Pes e Malasorti. Riflettori puntati in novembre su Paolo Jannacci nel suo "In concerto con Enzo" al Jazzino. Ray Gelato invece suonerà al B-Flat, mentre al Jazz Club di via Carloforte spazio ad Andrea Mingardi e Jorge Pardo per un'anteprima del Premio Andrea Parodi, e Bebo Ferra, Javier Girotto e Massimo Ferra in trio.

Sul palco della Fiera un doppio concerto, il 9 novembre, con il solo di Bill Frisell e il Quintetto di Enrico Rava e Joe Lovano. S'intitola "Aguas" il progetto di Omar Sosa e Ylian Canizares in scena il 27 novembre al Teatro Massimo - special guest Gustavo Ovalles.

E ancora: lezioni di jazz con Giovanni Bietti che suonerà anche in duo con Alessandro Gwis e in trio. L'European Jazz Expo si conferma anche interessante vetrina per i talenti isolani: al Jazzino si alterneranno Silvia Piras, Paolo Carrus & Orchestra di San Sperate, Gavino Murgia e Marcello Peghin, Valeria Carboni & Angiolini Bros e il Sunflower Quartet.