Donna investita da un'auto, è grave

(ANSA) - CAGLIARI, 3 OTT - Una donna di 63 anni di Selargius è stata travolta da un'auto questa mattina in via Cornalias a Cagliari ed è stata trasportata con codice rosso all'ospedale Brotzu.

La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Ford Fiesta condotta da un 94enne. A causa dell'impatto è stata sbalzata sull'asfalto, riportando gravi ferite. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita in ospedale. (ANSA).