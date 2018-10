Columbia University apre porte a Lirico

(ANSA) - CAGLIARI, 3 OTT - A 188 anni dal suo debutto ritorna a New York l'Ape Musicale. Il delizioso "Ghirighizzo musicale" di Lorenzo Da Ponte ritorna in scena il 15 e 17 ottobre su un prestigioso palcoscenico, la sala Rotunda della Low Memorial Library della Columbia University straordinariamente concessa grazie alla collaborazione tra le due istituzioni americana e italiana. Sarà preceduta da un convegno su Da Ponte con i massimi conoscitori del grande intellettuale e librettista.

Un evento attesissimo dal mondo culturale della Grande Mela.

"Da Ponte è un nume tutelare, insegnò italiano presso l' allora Columbia College, amatissimo dagli studenti in virtù del suo metodo dell'insegnamento dell'italiano attraverso il canto", ha sottolineato il sovrintendente del Lirico Claudio Orazi.

Da in luogo della scienza e cultura a un tempio della spiritualità. Il 16 sarà l'antica Basilica di St Patrick a Little Italy a ospitare un concerto sinfonico diretto da Donato Renzetti, in ricordo dell'"Oratorio per il beneficio del manicomio". Con questa nuova trasferta newyorkese si rinsalda il ponte musicale tra Stati Uniti e Sardegna dopo il successo de "La Campana Sommersa" di Respighi e la fortunata produzione de 'La Fanciulla del West". "Un progetto che punta all' Internazionalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistico-culturale degli attrattori territoriali", ha sottolineato l'assessore alla Programmazione Raffaele Paci che farà parte della delegazione sarda a New York.

L'Ape Musicale ritorna in America su invito della Columbia in un nuovo agile allestimento del Teatro Lirico di Cagliari con costumi d'epoca per la regia di Davide Garattini Raimondi e la direzione di Donato Renzetti. Il raffinato pastiche dapontiano sarà presentato in anteprima nella nuova versione al pubblico isolano il 10 e 11 ottobre sul palco del Teatro Lirico di Cagliari. (ANSA).