Auto in scarpata, feriti madre e bimbo

Una mamma con il suo bimbo di soli sei mesi sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 35 a Guasila. Le loro condizioni non sono gravi, è stato comunque assegnato il codice rosso per la dinamica del sinistro: la vettura sulla quale viaggiavano è uscita di strada finendo in una scarpata a causa dell'asfalto bagnata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. E' stato poi richiesto l'elisoccorso per il tasferimento di mamma e figlietto in ospedale.