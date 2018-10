Allerta meteo, temporali e forte vento

Nuova ondata di maltempo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un'allerta dalla mezzanotte di giovedì 4 fino alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre. Sono previste precipitazioni diffuse a carattere temporalesco e di forte intensità sulla parte orientale e meridionale dell'Isola. Venti forti da nord-est soffieranno lungo la costa orientale e settentrionale. Elevata criticità per rischio idrogeologico (codice rosso) sul bacino Flumendosa-Flumineddu.

In presenza di fenomeni temporaleschi la Protezione civile raccomanda di restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione del tempo. E' fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.