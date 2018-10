Al via confronto sulla Finanziaria

Trenta milioni non ancora assegnati nei capitoli di bilancio, ma a disposizione del Consiglio, da investire in politiche per le famiglie. Questa la novità emersa dall'incontro di Anci e Cal con l'assessore al Bilancio, Raffaele Paci, che ai presidenti Emiliano Deiana e Andrea Soddu ha illustrato le linee principali della manovra. Un importo notevole, dunque.

"Noi abbiamo chiesto che sia investito nella lotta alla denatalità e allo spopolamento, attraverso incentivi alle famiglie come bonus bebè e sgravi fiscali - hanno spiegato Deiana e Soddu - e Paci ha dato segnali di apertura". Soddisfazione per quanto riguarda le altre voci di spesa presentate dal titolare del Bilancio. A partire dai 50 milioni di euro per i Comuni in difficoltà finanziarie, i 5 milioni per Province e Città metropolitana, i 50 milioni per riconfermare i cantieri del piano Lavoras, i 45 milioni per il Reddito di inclusione sociale (Reis), i 70 milioni per la programmazione territoriale, e la conferma dei 600 milioni del Fondo unico.

AL VIA IL CONFRONTO - E' iniziata oggi la fase di ascolto in vista dell'approvazione dell'ultima Finanziaria della Giunta Pigliaru in programma la settimana prossima. L'assessore al Bilancio, Raffaele Paci, sta illustrando le linee principali della manovra alla conferenza Regione-Enti locali. Nel pomeriggio incontrerà i sindacati e, a seguire, le associazioni datoriali e le imprese.

Della conferenza Regione-Enti locali fanno parte i presidenti di Anci e Cal, Emiliano Deiana e Andrea Soddu, l'amministratore unico di Abbanoa, Abramo Garau - tutti presenti al tavolo - e l'assessorato agli Enti locali con il capo di Gabinetto di Cristiano Erriu. Le parti della manovra che più interessano gli Enti locali sono i 50 milioni per i Comuni a rischio dissesto finanziario, la conferma del Fondo unico da 600 milioni, i 45 milioni per il Reis, i 50 milioni per i cantieri di Lavoras. In generale per le politiche sociali sono previsti nella Finanziaria 2019 270 milioni di euro.