Teatro: stilista Marras diventa regista

Lo stilista Antonio Marras debutta nella regia a teatro con "Cuore mio io sto soffrendo, cosa posso fare per te?". L'inedito spettacolo, ideato e diretto da una delle grandi firme della moda, è in programma in prima nazionale dal 21 al 25 novembre al Teatro Massimo di Cagliari.

Un racconto per quadri fra tranche de vie, desideri, ricordi e ossessioni. In scena un ensemble tra mimi, danzatori, performer su cui spiccano Ferdinando Bruni e Federica Fracassi.

E' una delle punte di diamante del cartellone della Stagione 2018/19 firmato Cedac (Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna). Oltre 300 rappresentazioni a Cagliari e altri 20 centri della Sardegna da ottobre a aprile con protagonisti come uno dei grandi maestri del teatro italiano, Carlo Cecchi che si misura con l'Enrico IV di Pirandello, Franco Branciaroli con una trasposizione de I Miserabili di Victor Hugo, poi ancora nomi come Lella Costa con una messa in scena dedicata a Natalia Aspesi, Luca Zingaretti, Milvia Marigliano e Arturo Cirillo, Luisa Ranieri, Pierfrancesco Favino, Alessio Boni e Giuseppe Battiston. E per la danza un nome su tutti, Eleonora Abbagnato.

Sono 150 gli spettacoli in un cartellone che fra teatro, danza, musica e circo fonde tradizione e modernità.

Tra le novità, infatti, l'inserimento della quarta arte: il Teatro Circo. "Il nouveau cirque è sfida contro i limiti, è bellezza senza canoni standardizzati, è virtuosismo visionario", ha sottolineato Valeria Ciabattoni, direttrice artistica della rassegna. Tre anni intensi di attività, "con un incremento di 107 spettacoli in più all'anno rispetto al 2014, pari al 61%", ha evidenziato il presidente del Cedac Antonio Cabiddu.

"Un'offerta culturale di qualità che fa bene al singolo e alla collettività", ha sottolineato l'assessore alla Cultura Giuseppe Dessena.