Furgone e auto a fuoco, paura a Cagliari

Notte di fuoco e di paura a Cagliari e nell'hinterland. Le squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire in centro città e a Capoterra.

Proprio il rogo in città ha creato maggiore preoccupazione.

Intorno alle 3.40 in piazza Salento, per cause non accertate, ha preso fuoco un furgone. Le fiamme si sono poi velocemente propagate su altre due vetture parcheggiate vicino. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra e un'autobotte che hanno spento velocemente le fiamme. In piazza Salento sono anche arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Alcune ore prima un altro incendio era divampato tra Capoterra e la zona industriale di Macchiareddu. In fiamme vegetazione, sterpaglie e un'auto. Anche in questo caso il rogo è stato spento dei vigili del fuoco intervenuti con due automezzi e il fuoristrada con modulo antincendio.