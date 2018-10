Auto vola nella scarpata, muore 29enne

Si chiamava Roberto Boi, l'allevatore di 29 anni morto nell'incidente stradale avvenuto durante la notte a Jerzu, lungo la circonvallazione. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava facendo rientro a casa dopo aver trascorso la giornata nel suo ovile, ma nel tragitto ha perso il controllo del suo Fiat Fiorino.

Il veicolo, dopo aver urtato un muretto, è finito in una scarpata. L'allarme è scattato solo questa mattina quando una persona che transitava nella zona si è accorta dell'incidente. I familiari non si erano preoccupati perché il 29enne spesso dormiva nell'ovile e faceva ritorno a casa a Ulassai solo in mattinata.

A SARDARA MUORE UN 58ENNE - E' Carlo Bulla, 58 anni di Iglesias, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 131 all'altezza di Sardara. L'uomo viaggiava a bordo di una Citroen C3 quando, all'altezza del chilometro 53 in direzione Sassari, ha perso il controllo della vettura.

Dopo una violenta sbandata, l'auto è finita contro il new jersey ribaltandosi più volte. Altri automobilisti si sono accorti dell'incidente e hanno chiamato i soccorsi. A Sardara sono arrivati gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, ma per Carlo Bulla non c'era più nulla da fare, l'uomo è morto sul colpo.