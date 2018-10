Vela: Barcolana con One ocean foundation

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - La più grande regata del mondo e la Fondazione voluta dallo Yacht club Costa Smeralda, per la salvaguardia degli oceani, si uniscono: nasce la partnership fra Barcolana e One Ocean foundation (Oof), in vista dell'evento in programma dal 5 ottobre a Trieste. Insieme, le due organizzazioni parleranno a tutti i presenti, velisti e spettatori, di tutela del mare, in particolare per favorire i giusti comportamenti affinché si limiti il consumo di plastiche e microplastiche negli oceani, con conseguenze altamente dannose per l'ecosistema e la catena alimentare. "Chi ama il mare ama la Terra", è il tema di Barcolana 50, sviluppato da Marina Abramovic nel manifesto dell'evento. Riccardo Bonadeo, commodoro YcCS e vicepresidente Oof, rivela che "l'anno scorso, per il 50/o anniversario del nostro club, la Principessa Zahra Aga Khan ci ha proposto di assumerci un impegno per i prossimi 50 anni, affinché coloro che festeggeranno il centenario dello YcCS possano trovare un mare come quello che c'era in Sardegna nel 1967".